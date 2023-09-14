14 сентября, 16:25Транспорт
Движение автомобилей по левой части Крымского моста восстановлено
Фото: телеграм-канал "Марат Хуснуллин"
Движение возобновили раньше срока по левой автомобильной части Крымского моста, поврежденной в результате июльского теракта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней! На совещании у президента докладывали, что завершим работу к 15 сентября, <...> закончили даже на один день раньше!" – написал он.
Чиновник отметил, что работы завершены еще не до конца: специалистам предстоит еще заменить второе пролетное строение. Полностью открыть мост для транспорта планируется к 1 ноября этого года.
В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры. Погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.
Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста потребуется свыше 1 млрд
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