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Транспорт

14:43

Пассажирам столичного метро раздают воду из-за жары

транспортпогода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажирам московского транспорта начали предлагать бесплатную питьевую воду на восьми станциях метрополитена из-за сильной жары. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Москвичи и гости столицы могут взять бутылки с водой на станциях:

  • "Технопарк";
  • "Выхино";
  • "Студенческая";
  • "Кутузовская";
  • "Фили";
  • "Багратионовская";
  • "Филевский парк";
  • "Пионерская".

В департаменте отметили, что ведут постоянный мониторинг температуры и при необходимости расширят этот список.

В воскресенье, 14 августа, в Москве установилась жаркая погода с температурой воздуха до 30 градусов. Температура воздуха в столице превышает климатическую норму на 4–5 градусов. В связи с этим в городе с 13 до 17 августа объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за жаркой погода коммунальные службы Москвы проводят аэрацию на дорогах. В воскресенье эту процедуру планируют осуществить три раза.

По данным научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, аномальная жара сохранится в Москве до середины следующей недели.

В Москве действует оранжевый уровень опасности из-за жары

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