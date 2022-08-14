В Москве трижды за день проведут аэрацию из-за жаркой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В воскресенье, 14 августа, в Москве трижды проведут аэрацию из-за жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – заявил заммэра Петр Бирюков.

Он уточнил, что первая аэрация воздуха была начала в 11:00. В 13:00 и 15:00 эту процедуру повторят, а с 21:00 до 06:00 работники осуществят обильный полив деревьев, кустарников и цветников.

В департаменте пояснили, что длительное воздействие прямых солнечных лучей на асфальт при высокой транспортной нагрузке может стать причиной пластической деформации дорожного покрытия. Регулярный полив полотна позволяет снизить эти риски в жаркую погоду.

"В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – добавил Бирюков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.

В связи с жарой МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 13 до 17 августа. Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности.