В Москве трижды за день проведут аэрацию из-за жаркой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В воскресенье, 14 августа, в Москве трижды проведут аэрацию из-за жаркой погоды с температурой до плюс 30 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"При температуре выше 25 градусов производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта", – заявил заммэра Петр Бирюков.
Он уточнил, что первая аэрация воздуха была начала в 11:00. В 13:00 и 15:00 эту процедуру повторят, а с 21:00 до 06:00 работники осуществят обильный полив деревьев, кустарников и цветников.
В департаменте пояснили, что длительное воздействие прямых солнечных лучей на асфальт при высокой транспортной нагрузке может стать причиной пластической деформации дорожного покрытия. Регулярный полив полотна позволяет снизить эти риски в жаркую погоду.
"В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна", – добавил Бирюков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.
В связи с жарой МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 13 до 17 августа. Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: