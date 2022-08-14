Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В воскресенье, 14 августа, в столичном регионе переменная облачность без осадков. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Максимальная температура воздуха в Москве составит 28...30 градусов, по области – 25...30 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40%", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре до середины следующей недели. По его словам, температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 4–5 градусов в грядущие выходные, 13 и 14 августа.

В связи с прогнозируемой жарой МЧС объявило в Москве оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать с 13 до 17 августа. Кроме того, в этот же период в столице будет действовать повышенный уровень пожароопасности.

