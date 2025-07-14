14 июля, 22:01Транспорт
Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
В ведомстве также уточнили, что ход поездов в данный момент вводится в график.
Ранее движение было остановлено от "Белорусской" до "Театральной" из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.
До этого поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" из-за проверки инфраструктуры. Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.