Движение на Замоскворецкой линии метро восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движение на Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве также уточнили, что ход поездов в данный момент вводится в график.

Ранее движение было остановлено от "Белорусской" до "Театральной" из-за человека на путях. При этом в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

До этого поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" из-за проверки инфраструктуры. Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.