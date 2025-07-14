Движения нет на Замоскворецкой линии метро от "Белорусской" до "Театральной"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Движения нет на Замоскворецкой линии столичного метро от "Белорусской" до "Театральной", сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, это произошло из-за человека на путях.

"В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", – говорится в сообщении.

Ранее поезда задерживались на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро. Составы не ходили от станции "Савеловская" до станции "Отрадное" из-за проверки инфраструктуры. Поезда в обратном направлении шли с увеличенными интервалами.

Позже движение по линии было восстановлено и введено в график.