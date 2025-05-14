В Петербурге заявили о строительстве 10 новых станций метро к 2030 году

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В Санкт-Петербурге к 2030 году появятся 10 новых станций метро. Эти планы подтвердил губернатор Александр Беглов в ходе выступления в заксобрании с ежегодным отчетом о работе городского правительства за 2024 год, передает ТАСС.

До конца текущего года планируется завершить строительно-монтажные работы на станциях "Путилковская" и "Юго-Западная". Красносельско-Калининская линия станет шестой веткой метро. Работы ведутся на перегонах четырех станций: "Броневая", "Заставская", "Боровая" и "Каретная".

Помимо этого, утвержден проект продления Кировско-Выборгской линии от "Проспекта Ветеранов" до "Проспекта маршала Жукова", также ведется проработка нового участка к аэропорту Пулково и Экспофоруму.

По словам Беглова, к 2030 году в планах отремонтировать 14 станций метро. В прошлом году после капремонта открылись "Ладожская", "Чернышевская" и новый вестибюль "Дунайской". В этом году досрочно открылась станция "Удельная". До лета 2027 года будет продолжаться реконструкция "Фрунзенской", отметил губернатор.

Он добавил, что ряд станций ремонтируют без остановки работы и обслуживания пассажиров.

Ранее РЖД подписали договор с заводом "Уральские локомотивы" об изготовлении, сертификации и поставке первых двух электропоездов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) от Москвы до Петербурга. Общая стоимость контракта оценивается в 12 миллиардов рублей. Оба состава должны быть поставлены до конца марта 2028 года.