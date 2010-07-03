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00:45

Два рейса Москва – Дубай отменили из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX

транспорт

00:45

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Фото: ТАСС/Татьяна Белякова

Авиакомпания Flydubai отменила два рейса между московским аэропортом Внуково и Дубаем 14 и 16 марта 2019 года. Пассажиры переводятся на другой рейс в тот же день поездки.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе перевозчика, это произошло из-за запрета Главного управления гражданской авиации (GCAA) ОАЭ на полеты Boeing 737 MAX.

Отмечается, что всего авиакомпания приостанавливает эксплуатацию 11 самолетов модели Boeing 737 MAX 8 и двух самолетов Boeing 737 MAX 9.

"Этот шаг является превентивной мерой для обеспечения безопасности на земле и в воздухе", – сказала собеседница агентства.

Авиакомпания корректирует расписание, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров и связывается с ними напрямую.

С 13 марта российская авиакомпания S7 Airline приостановила полеты Boeing 737 MAX 8 до того, как следствие выявит причины крушения самолета эфиопского перевозчика Ethiopian Airlines.

Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в воскресенье, 10 марта, недалеко от города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 157 человек, включая восемь членов экипажа.

19 марта 2016 года Boeing 737-800 авиакомпании Flydubai потерпел крушение при посадке в Ростове-на-Дону. Погибли 55 пассажиров и 7 членов экипажа.

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