Flydubai опровергла информацию о попытке самовольного вылета в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Татьяна Белякова

Задержка вылета самолета эмиратской авиакомпании Flydubai из Шереметьева была вызвана противообледенительной обработкой, а не попыткой пилота взлететь без разрешения диспетчеров, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ".

Рейс FZ918 Flydubai из Шереметьева в Дубай вылетел 2 декабря в 08:57. Задержка составила 3 часа 12 минут.

В пресс-службе отметили, что после полученного разрешения на взлет самолет вернулся к стойке для дозаправки и противообледенительной обработки.

Ранее СМИ со ссылкой на авиадиспетчерские службы сообщили, что пилот лайнера пытался взлететь без разрешения диспетчера и им пришлось экстренно прерывать взлет.

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