Самолет из Дубая аварийно сел в Самаре

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В международном аэропорту Курумоч совершил аварийную посадку лайнер, следовавший из Дубая в Самару. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел 9 января в 13:50 по местному времени. Самолет принадлежит арабской авиакомпании Flydubai. По предварительной информации, сработал датчик системы оповещения – у воздушного судна из-за обледенения появились проблемы с закрылками. Аварийная посадка совершена в 14:22.

На борту находились 170 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.