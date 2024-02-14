Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Фото: 123RF/hennessfotographer

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Водителей на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Например, ранее его уже перекрывали примерно на час в ночь на 1 февраля.

До этого сообщалось, что российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки Киева по территории РФ. Им удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Также нет разрушений.