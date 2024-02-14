02:24Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Фото: 123RF/hennessfotographer
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Водителей на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Например, ранее его уже перекрывали примерно на час в ночь на 1 февраля.
До этого сообщалось, что российские силы ПВО пресекли очередную попытку атаки Киева по территории РФ. Им удалось уничтожить украинский беспилотник самолетного типа над Клинцовским районом Брянской области. В результате инцидента никто не пострадал. Также нет разрушений.
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