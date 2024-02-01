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01 февраля, 04:48

Транспорт

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. К примеру, ранее его уже перекрывали примерно на час 13 января.

Специалисты восстановили автомобильную часть Крымского моста

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