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Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщается в телеграм-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение закрыли в субботу в 7:53. Причины этого не назвали, однако всех находившихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Ранее его дважды закрывали для проезда 6 января. До этого мост перекрывали примерно на час 23 декабря.



Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили досрочно