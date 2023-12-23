Движение по Крымскому мосту восстановили спустя чуть больше часа

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автомобилей по Крымскому мосту было восстановлено спустя чуть больше часа. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Мост перекрывали в субботу, 23 декабря. Сообщение об этом поступило в 10:38. Спустя почти полтора часа, в 11:55, стало известно о снятии ограничений.

О причинах временного прекращения движения на сообщалось. До этого граждан просили сохранять спокойствие и следовать указанием сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Ранее его уже перекрывали примерно на 4 часа ночью 5 декабря.

В Минобороны отмечали, что средства ПВО в это время уничтожили 22 и перехватили 13 украинских беспилотников самолетного типа в небе над Крымом и Азовским морем.

Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили досрочно