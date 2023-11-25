В Госдуме предостерегли Украину от посягательств на Крымский мост

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег украинских властей от последствий, которые могут быть спровоцированы посягательством на Крымский мост.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пригрозил уничтожением Крымского моста. По его словам, страна готовит для России "много сюрпризов и не только на Крымском мосту".

"Не пугай других, самому страшно не будет. Наша современная жизнь полна сюрпризов и мы готовы морально и технически к любому развитию событий. А вот киевскому режиму стоило бы задуматься о неминуемых последствиях", – цитирует Шеремета РИА Новости.

Комментируя высказывание Малюка, российский политик подчеркнул, что подобные заявления еще раз убеждают РФ в необходимости "безоговорочного уничтожения" киевского режима.

До этого уничтожить Крымский мост пригрозил представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук. По его словам, Украина сделает это тогда, когда "будет позволять ситуация".



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