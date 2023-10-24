Сенатор объяснил угрозы Киева в адрес Крымского моста желанием взбодрить ВСУ

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Угрозы Киева в адрес Крымского моста связаны с желанием взбодрить Вооруженные силы Украины, сообщил RT член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков.

Он отметил, что и без угроз понятно, что Украина хотела бы разрушить Крымский мост, в связи с чем России нужно повышать его обороноспособность. Сенатор подчеркнул, что в настоящее время над проблемой безопасности соответствующие силы работают постоянно.

В то же время Цеков добавил, что подобные заявления делаются в том числе для поднятия боевого духа ВСУ, которые везде терпят неудачи.

Представитель Военно-морских сил (ВМС) Украины Дмитрий Плетенчук ранее пригрозил, что нанесет удар по Крымскому мосту от лица киевского режима. По его словам, этот мост будет разрушен тогда, когда этого будет требовать ситуация.

Плетенчук добавил, что уничтожение Крымского моста может быть реализовано для того, чтобы устранить "логические хвосты Крыма" и превратить его в остров. Он пообещал также нанести удар по судостроительным заводам в Керчи и Феодосии.

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