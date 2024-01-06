Более тысячи машин ожидают проезда на подходах к Крымскому мосту

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Более тысячи машин сейчас стоят в очереди, чтобы проехать по Крымскому мосту. Об этом свидетельствуют данные телеграм-канала об оперативной обстановке на мосту.

"В очереди со стороны Тамани находятся 568 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находятся 510 автомобилей. Ожидание около двух часов", – сообщается в публикации.

В субботу, 6 января, мост дважды закрывали для проезда. Однако в настоящее время автомобильное движение возобновилось.

Ранее находящихся на мосту призывали сохранять спокойствие в условиях временного перекрытия движения. Автомобилистов просили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих. Ранее его уже перекрывали примерно на час 23 декабря.



Движение по всем четырем полосам Крымского моста восстановили досрочно