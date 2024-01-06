На Крымском мосту временно перекрыто движение автомобилей

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто 23 декабря. Причины ограничений не уточнялись. Движение транспорта восстановили спустя чуть больше часа.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег украинских властей от последствий, которые могут быть спровоцированы посягательством на Крымский мост.