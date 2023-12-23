Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто в субботу, 23 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.



"Находящимся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – уточнили в сообщении.

Причины ограничений пока не уточняются. Мост периодически закрывают для проезда в целях безопасности проезжающих водителей и пассажиров.

Ранее мост закрывали в ночь на 5 декабря. В Минобороны затем отмечали, что средства ПВО в это время уничтожили 22 и перехватили 13 украинских беспилотников в небе над Крымом и Азовским морем. Движение по мосту открыли спустя около 4 часов.

До этого депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег украинских властей от последствий, которые могут быть спровоцированы посягательством на Крымский мост.

Такое заявление он сделал после слов главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, который пригрозил уничтожением Крымского моста.

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