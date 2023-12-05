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05 декабря, 03:58

Транспорт

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: 123RF/hennessfotographer

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщает телеграм-канал информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра автомобилистов призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предостерег украинских властей от последствий, которые могут быть спровоцированы посягательством на Крымский мост.

До этого СМИ сообщали о том, что Москва и Пекин намерены возвести подводный тоннель под Керченским проливом, который способен стать более безопасной альтернативой Крымскому мосту.

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