Движение на улице Декабристов восстановлено после пожара в автосервисе

Фото: ГУ МЧС России по Москве

Движение автотранспорта по улице Декабристов в районе Отрадное восстановили после пожара в автосервисе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Движение восстановлено", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за пожара было перекрыто движение по улице Декабристов – от улицы Сельскохозяйственной в направлении улицы Мусорского.

В ночь на вторник, 14 февраля, в Отрадном, в районе НИИ на улице Декабристов, произошел крупный пожар. Очевидцы случившегося сообщали о взрывах, доносящихся из загоревшегося здания.

Позже стало известно, что пожар произошел в одном из автосервисов. Внутри здания взрывались канистры с топливом, также из-за возгорания частична обрушилась кровля. Бутырская межрайонная прокуратура устанавливает обстоятельства и причины возгорания в здании.

Пожарным удалось спасти из огня троих человек. Пожар полностью потушили к 03:00.



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