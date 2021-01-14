Станцию метро "Алма-Атинская" временно закроют из-за технических работ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Станцию метро "Алма-Атинская" временно закроют 15 января на несколько часов.

Уточняется, что в пятницу станция будет недоступна для пассажиров с 10:00 до 15:00. Это связано с проведением технических работ.

Доехать до станций "Красногвардейская" и "Зябликово" можно будет на автобусе № 676. Кроме того, с помощью маршрутов № 740 и 764 жители Москвы смогут добраться до станции "Борисово".

Ранее станцию закрывали 11 января. В следующий раз ее планируют закрыть 18 января с 12:00 до 17:00.

До этого сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".

Открытие станции "Калужская" БКЛ позволит разгрузить одноименную станцию Калужско-Рижской линии на 40 процентов, а саму линию – на 15–18 процентов. Также вырастет экономия времени при пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.

