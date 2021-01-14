Станцию метро "Алма-Атинская" временно закроют из-за технических работ

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Станцию метро "Алма-Атинская" временно закроют 15 января на несколько часов.
Уточняется, что в пятницу станция будет недоступна для пассажиров с 10:00 до 15:00. Это связано с проведением технических работ.
Доехать до станций "Красногвардейская" и "Зябликово" можно будет на автобусе № 676. Кроме того, с помощью маршрутов № 740 и 764 жители Москвы смогут добраться до станции "Борисово".
Ранее станцию закрывали 11 января. В следующий раз ее планируют закрыть 18 января с 12:00 до 17:00.
До этого сообщалось, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" будет закрыт с 23 января по 7 февраля. Ограничения вводятся в связи с прокладкой тоннеля будущей БКЛ. Уточняется, что движение будет осуществляться в центр от станции "Новые Черемушки", на юг – от станции "Беляево".
Открытие станции "Калужская" БКЛ позволит разгрузить одноименную станцию Калужско-Рижской линии на 40 процентов, а саму линию – на 15–18 процентов. Также вырастет экономия времени при пересадке на Серпуховско-Тимирязевскую линию.
Москвичам рассказали, когда проложат все тоннели БКЛ метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: