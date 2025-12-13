Росавиация начала прорабатывать оснащение самолетов интернет-терминалами

Фото: depositphotos/kasto

Росавиация начала прорабатывать оснащение самолетов терминалами для предоставления интернета на борту. Об этом ТАСС рассказал глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Важная, интересная задача, которую сейчас решает "Бюро 1440". В конечном итоге, в рамках реализации проекта по запуску низкоорбитальной группировки прорабатываем вопрос с российскими производителями об оснащении воздушных судов специальными терминалами", – отметил он.

Как подчеркнул Ядров, ведомство помогает в вопросе сертификационных процедур, так как терминал должен соответствовать определенным требованиям. В связи с этим доработки могут коснуться конструкции самолетов.

Ранее замгендиректора "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов рассказал, что сервис, благодаря которому пассажиры российских самолетов смогут пользоваться интернетом, может быть внедрен в 2027–2028 годах. Это произойдет через полгода после развертывания низкоорбитальной спутниковой группировки "Бюро 1440".

При этом государственный оператор спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" постарается обеспечить работу Wi-Fi на российских самолетах раньше 2028 года.

Гендиректор предприятия Алексей Волин напомнил, что раньше доступ в интернет на борту некоторых авиалайнеров был через иностранные сервисы, которые настраивались на зарубежные спутники, однако сейчас Россия от них отключена.

