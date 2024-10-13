Самолет "Уральских авиалиний" сделал пять кругов в воздухе и вернулся в Домодедово

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" 12 октября вылетел из столичного аэропорта Домодедово, сделал пять кругов и приземлился в той же воздушной гавани. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Там объяснили, что на борту сработала индикация неисправности одной из систем. В связи с этим экипаж самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета в целях обеспечения безопасности. Посадка прошла благополучно.

Ранее колесо шасси разорвалось у самолета Boeing 737 авиакомпании Corendon Airlines, выполнявшего авиарейс Мюнхен – Анталья, во время посадки. Пассажиров сняли с борта.

В начале октября самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в Калининград из Москвы, совершил аварийную посадку в Шереметьево. Причиной стал сработавший датчик неисправности шасси.