Движение авто по Крымскому мосту восстановлено

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На Крымскому мосту восстановили движение для автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

О причинах временного перекрытия движения по мосту в ночь на 13 августа не сообщается.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, которая была повреждена в результате теракта в июле, возобновят 15 сентября.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась. Этому поспособствовали грамотная организация работы досмотровых пунктов и возросший интерес к другим маршрутам.