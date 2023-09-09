Движение по автомобильной части Крымского моста запустят 15 сентября

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Движение по автомобильной части Крымского моста, которая была повреждена в результате теракта в июле, возобновят 15 сентября. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме. <...> Полностью завершили установку <...> пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные [ограждения], разметку сделать", – сказал зампред кабмина.

В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. В результате повреждения получили конструкции в районе 145-й опоры. Погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь пострадала.

В конце августа в ходе Московского урбанистического форума Хуснуллин заявил, что первый этапа работ по восстановлению разрушенной части моста планируется завершить 15 сентября.



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