02:55Транспорт
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
На Крымском мосту временно перекрыли движения для автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
В ночь на 12 сентября движение по Крымскому мосту также перекрывали для автомобилей. Однако в течение часа его возобновили. Причины приостановки движения не сообщались.
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