Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

На Крымском мосту временно перекрыли движения для автотранспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Всех, кто находится на мосту или в зоне досмотра, призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 12 сентября движение по Крымскому мосту также перекрывали для автомобилей. Однако в течение часа его возобновили. Причины приостановки движения не сообщались.