Движение по Крымскому мосту возобновлено

Фото: kremlin.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

О причинах временного перекрытия движения по мосту в ночь на 12 сентября не сообщается.

Ранее в Крыму заявили, что ситуация с транспортной логистикой на полуострове стабилизировалась благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов и возросшему интересу к другим маршрутам.

До этого правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.