02:53Транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Фото: kremlin.ru
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.
О причинах временного перекрытия движения по мосту в ночь на 12 сентября не сообщается.
Ранее в Крыму заявили, что ситуация с транспортной логистикой на полуострове стабилизировалась благодаря грамотной организации работы досмотровых пунктов и возросшему интересу к другим маршрутам.
До этого правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря 2023 года. Распоряжение подписано премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
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