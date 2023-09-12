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01:58

Транспорт

Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыто

Фото: kremlin.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, которая была повреждена в результате теракта в июле, возобновят 15 сентября.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась. Этому поспособствовали грамотная организация работы досмотровых пунктов и возросший интерес к другим маршрутам.

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