Движение авто по Крымскому мосту временно перекрыто

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра об оперативной обстановке на мосту.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что движение по автомобильной части Крымского моста, которая была повреждена в результате теракта в июле, возобновят 15 сентября.

До этого глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал, что ситуация с транспортной логистикой в Крыму стабилизировалась. Этому поспособствовали грамотная организация работы досмотровых пунктов и возросший интерес к другим маршрутам.