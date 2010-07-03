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17:36

Россия и Чехия сняли ограничения на перелеты

транспорт общество

17:36

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Фото: depositphotos/leonidp

Ограничения по пассажирским перевозкам между Россией и Чехией сняты. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта России.

"По итогам переговоров достигнута полная либерализация частотного регулирования между Жуковским и Прагой. Также закреплена договоренность по линии Прага – Сеул", – сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

Утром 2 июля три российские авиакомпании – "Уральские авиалинии", "Аэрофлот" и "Победа" – заявили об отмене рейсов в Чехию. Одной из причин называлось то, что чешские власти аннулировали выданные разрешения на полеты.

Спустя несколько часов Чехия вновь разрешила рейсы российских авиакомпаний. В Минтрансе республики подчеркнули, что сложившаяся ситуация была результатом не достигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран.

Прага приняла такое решение после того, как не смогла договориться с Москвой о полетах национального перевозчика по транссибирским маршрутам Czech Airlines. До сих пор у этой компании были только временные разрешения, которые надо было регулярно продлевать.

транспорт общество

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