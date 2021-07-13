Эксперт прокомментировал возможность повышения скоростного лимита

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Союза автошкол Москвы и России Александр Ачкасов прокомментировал возможное увеличение допустимого скоростного лимита на автомагистралях со 130 километров в час до 150 километров в час.

"Инициатива правильная. Зачем иначе на спидометре 280, 320 отметки? Нужно работать на примере Швейцарии и Германии. Швейцария – спокойная страна. 10-15-20 километров там нормальная скорость", – заявил Ачкасов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По его мнению, увеличение количества ограничений может привести к противоположному эффекту и вызвать абсолютное безразличие водителей к существующим правилам.

"Я считаю, что у нас должны строить дороги, где вообще не будет ограничений. А не ограничивать нас, потому что не умеют строить. Если у нас и дальше будут строиться дороги, позволяющие поднимать этот лимит, я буду только радоваться и приветствовать", – пояснил он радио КП.

Ранее в МВД прокомментировали возможность увеличения скоростного лимита до 150 километров в час на некоторых участках дорог. Там пояснили, что соответствующее решение может быть принято по инициативе собственников дорог.