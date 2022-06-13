В Шереметьево опровергли информацию о дефиците сотрудников после сокращения штата

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Данные о поиске администрацией аэропорта Шереметьево сотрудников на фоне увеличившейся нагрузки после сокращения работников неверны, сообщили в пресс-службе авиагавани.

"Приведенную информацию не подтверждаем", – приводит слова представителя аэропорта ТАСС.

До этого появилась информация, что Шереметьево хочет вернуть сотрудников, которых сократил ранее из-за ограничений. При этом, отмечалось, что на сегодняшний день аэропорт с трудом справляется с нагрузкой.

Кроме того, уточнялось, что уволенным предложили вернуться, не возвращая двух зарплат, которые им выплатили при сокращении.

В марте сообщалось, что аэропорт Шереметьево перевел 20% сотрудников в режим простоя. Глава пресс-службы авиагавани Анна Захаренкова отмечала, что загрузка аэропорта сократилась на 70%.

Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в свою очередь заявил, что данное решение обусловлено тем, что российские авиакомпании почти перестали летать за границу, а зарубежные – в Россию.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.