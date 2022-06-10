Крупнейший немецкий перевозчик Lufthansa отменил почти 900 рейсов из-за нехватки персонала. Пока сократили полеты внутри страны и Европы на июль. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Все отмененные рейсы были намечены на пятницу, субботу и воскресенье.

Как сообщили в Lufthansa, трудности с кадрами испытывает вся авиационная отрасль, особенно в Европе. Это не только авиакомпании, но и аэропорты, службы наземного обслуживания, авиадиспетчеры. Рабочие места сократили во время кризиса из-за пандемии, а теперь пытаются набрать новых сотрудников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.