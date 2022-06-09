II этап велогонки Sputnik Criterium пройдет в "Коломенском"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Очередной этап велогонки Sputnik Criterium пройдет в музее-заповеднике "Коломенское" 13 июня.
Критериум – это групповая гонка по замкнутому кругу в городских условиях. На 900 метрах спортсменам нужно будет преодолеть шесть сложных поворотов. Один заезд длится от 15 минут до получаса.
Каждый гонщик примет участие в одном из квалификационных заездов. Чтобы выйти в финал, нужно финишировать в первой двадцатке. Итоговая позиция в квалификации определяет расстановку финального заезда.
В финале гонщиков ждет 30 кругов, очки будут разыгрываться по итогам чекпойнтов – каждого третьего круга. Самые быстрые велосипедисты 10 и 20 кругов получат премию. Дополнительно судьи выберут самого активного гонщика.
Подробности и регистрация доступны по ссылке.
Результаты будут включены в рейтинг серии Cyclingrace 2022, победителей и призеров которого ждут ценные призы и весомые бонусы.
Все болельщики, приехавшие в "Коломенское", получат возможность выиграть один из трех велосипедов. Для этого нужно предварительно зарегистрироваться на сайте и ожидать розыгрыша на сцене в день мероприятия.
Для зрителей, которые не смогут приехать и поболеть за спортсменов на самой гонке, будет организована онлайн-трансляция в телеграм-канале Cyclingrace.ru.
I этап Sputnik Criterium прошел на территории ВДНХ 29 мая. Победители заездов разыграли между собой 300 тысяч рублей, а также получили в подарок полезные наборы. Все участники смогли проверить перед стартом свои велосипеды и зарядиться энергией благодаря угощениям от партнеров, а зрители также получили шанс выиграть в лотерею один из трех подарочных велосипедов.
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