Кольцевая велогонка Sputnik Criterium пройдет 29 мая на ВДНХ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Велогонки Sputnik Criterium возвращаются на улицы Москвы: ближайшая пройдет по территории ВДНХ уже 29 мая.

Критериум – это групповая гонка по замкнутому кругу в городских условиях. На 600 метрах участникам нужно будет преодолеть пять поворотов, один заезд длится от 15 минут до получаса.

Каждый гонщик примет участие в одном из квалификационных заездов. Чтобы выйти в финал, нужно финишировать в первой двадцатке. Итоговая позиция в квалификации определяет расстановку финального заезда.

В финале гонщиков ждет 30 кругов, очки будут разыгрываться по итогам чекпоинтов – каждого третьего круга. Самые быстрые велосипедисты 10 и 20 кругов получат премию. Дополнительно судьи выберут самого активного гонщика.

Победители заездов разыграют между собой 300 тысяч рублей, а также получат полезные подносные наборы. Все участники смогут проверить перед стартом свои велосипеды и зарядиться энергией благодаря угощениям от партнеров. А зрители получат шанс выиграть в лотерею один из трех подарочных велосипедов.

Результаты гонки будут включены в рейтинг серии Cyclingrace 2022, победителей и призеров которого ждут ценные призы и весомые бонусы.

Подробности и регистрация доступны по ссылке.