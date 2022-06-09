Для пассажиров столичной подземки запустили объявления с советами, как справиться с жарой

В Дептрансе рассказали, как легче пережить жару в транспорте. Как сообщается в официальном телеграм-канале ведомства, в столичном метро запустили новые звуковые объявления.

Так, чтобы не перегреться, в эти дни стоит носить свободную светлую одежду, избегать прямых солнечных лучей и не забывать про воду. Если вам или пассажиру рядом стало плохо, нужно вызвать скорую помощь через колонну экстренного вызова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.