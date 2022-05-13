Движение трамваев на Полярной улице восстановлено после ДТП на путях

Фото: Москва 24

Движение трамваев № 17 восстановили на Полярной улице. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Восстановлено движение трамваев на Полярной улице", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Накануне поздно вечером маршрут временно был изменен из-за ДТП на путях в районе остановки "Улица Тихомирова".

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и медики скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в столице появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова, а также позволит добраться от Комсомольской площади до Бульварного кольца в два раза быстрее, не спускаясь в метро.

