Трамваи задерживаются на Полярной улице из-за ДТП на путях

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Трамваи № 17 задерживаются на Полярной улице из-за аварии на путях. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На Полярной улице (в районе остановки "Улица Тихомирова") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 17", – говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут временно изменен. Пассажиров просят следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что в столице появится новая магистральная трамвайная линия. Она пройдет вдоль проспекта Академика Сахарова, а также позволит добраться от Комсомольской площади до Бульварного кольца в два раза быстрее, не спускаясь в метро.

