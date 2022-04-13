Поезда задерживаются на Замоскворецкой линии метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда задерживаются на южном участке Замоскворецкой линии московской подземки из-за проверки одного из составов. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На южном участке Замоскворецкой линии временно увеличены интервалы движения поездов для проверки состава", – говорится в публикации.

Уточняется, что от станции "Новокузнецкая" до "Орехова" движение приостановлено полностью. В обратном же направлении поезда следуют с увеличенными интервалами.

В полдень в среду проблемы с движением трамваев возникли в районе остановки "Аптекарский переулок". Из-за технических неполадок маршруты транспорта были временно изменены. Позже движение трамваев № 37, 45 и 50 на Бауманской улице восстановили.

Ранее стало известно, что во второй половине апреля и в мае изменится график движения ряда электричек Ярославского направления МЖД. Это связано с ремонтно-путевыми работами на Северной железной дороге. У некоторых поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

