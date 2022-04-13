Движение трамваев восстановили на Бауманской улице в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение трамваев № 37, 45 и 50 на Бауманской улице Москвы восстановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

О проблемах с движением транспорта в районе остановки "Аптекарский переулок" стало известно в полдень 13 апреля. Из-за технических неполадок маршруты трамваев были временно изменены.

Ранее стало известно, что 16 апреля в Москве состоится парад трамваев. Маршрут их следования будет пролегать от депо имени Баумана до Останкинского пруда.