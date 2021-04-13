Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале 30 апреля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Круизное судоходство откроется на Северном речном вокзале Москвы 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Погода позволяет – в этот раз Москва запускает сезон на 11 дней раньше. Всего будет три этапа: 13 апреля по реке начнут курсировать теплоходы, которые зимовали на границах города; 24 апреля откроются шлюзы, и в Москву сможет попасть остальной речной транспорт; 30 апреля на Северном речном вокзале откроется круизное судоходство", – говорится в сообщении.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, речной транспорт крайне важен для Москвы. По его словам, передвижение по реке необходимо сделать безопасным для пассажиров, жителей прилегающих районов и окружающей среды.

"Мы продолжим развивать транспортную инфраструктуру таким образом, чтобы жители города могли комфортно передвигаться по городу и отдыхать на наших объектах всей семьей", – заключил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что столичные власти планируют наладить регулярные перевозки пассажиров по Москве-реке в течение двух-трех лет.