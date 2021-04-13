Движение поездов на Казанском направлении МЖД восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) восстановили движение поездов. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

"Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы ввести поезда в график", – говорится в сообщении.

Во вторник утром несколько электричек задерживались из-за отключения электричества на станции Овражки. Электрички шли с опозданием в сторону Москвы и области, а также два пассажирских поезда № 53 Чебоксары – Москва и № 1 Казань – Москва.

