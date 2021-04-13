Несколько электричек задерживается на Казанском направлении МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Несколько электричек задерживается на Казанском направлении Московской железной дороги. Это связано с отключением электричества на станции Овражки, сообщает пресс-служба МЖД.

"Из-за временного отключения напряжения на станции Овражки в пути задерживаются некоторые электрички Казанского направления в сторону Москвы и области, а также два пассажирских поезда № 53 Чебоксары – Москва и № 1 Казань – Москва", – говорится в сообщении.

На месте работают энергетики.

Ранее сообщалось, что в апреле изменится график следования ряда электропоездов Казанского направления МЖД. Корректировка потребовалась в связи с ремонтом железнодорожного полотна на участке Берестянки – Сасово.