На МЦД переименуют 14 станций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На Московских центральных диаметрах (МЦД) переименуют 14 станций по просьбам пассажиров, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

"Совместно с коллегами из ОАО "РЖД" и правительства Московской области мы постоянно собираем и анализируем мнения пассажиров, чтобы сделать новый вид транспорта удобнее. В том числе, пассажиры обращались к нам с предложениями о переименовании некоторых станций МЦД", – говорится в сообщении.

Как уточняется, по просьбам пассажиров на МЦД-1 остановку Инновационный центр переименуют в Сколково. На МЦД-2 Ленинградская станет Стрешнево, Ржевскую переименуют в Рижскую. На проектируемом МЦД-3 станция НАТИ будет переименована в Лихоборы.

Помимо этого, станция Фрезер получит название Андроновка, станция Новая будет называться Авиамоторной, 47 км (участок Бронницы – Раменское) – Ипподром, Сколково – Мещерская, Карачарово – Нижегородская, Северянин – Ростокино, Нижние Котлы – Нагатинская, Люблино – Кубанская, Петровско-Разумовское – Петровско-Разумовская, Планерная – Молжаниново.

Движение по Московским центральным диаметрам открыли в конце ноября 2019 года. Два маршрута протянулись на 132 километра пути с 57 остановками, с 19 из них можно пересесть на подземку, МЦК и радиальные направления МЖД. Согласно проекту, до 2025 года в Москве появятся пять маршрутов МЦД.

За время работы МЦД удалось разгрузить 20 станций метро. Это произошло благодаря тому, что пассажиры стали проезжать дальше первых пересадочных станций. Со дня введения платного режима проезда за счет выгодных тарифов и бесплатной пересадки на метро пассажиры уже сэкономили на проезде более 205 миллионов рублей.