Движение в районе съезда с ТТК на Кутузовский проспект восстановлено

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в районе съезда с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области восстановлено, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Движение было затруднено из-за пожара на Кутузовском проспекте. Был занят правый ряд. Ведомство просило выбирать пути объезда.

Ранее пожар в строящемся здании банка недалеко от "Москва-Сити" полностью ликвидировали. Огонь потушили на площади 400 квадратных метров. Никто не пострадал.

Пожар произошел на Кутузовском проспекте, доме 32, корпусе 2. По предварительным данным, там находится склад с лакокрасочными изделиями.

Огонь перекинулся на второй этаж. Самостоятельно здание покинули около 200 строителей. Пожару был присвоен второй номер сложности из пяти. Около 12:00 огонь локализовали.

Пожар на Кутузовском проспекте локализовали в Москве