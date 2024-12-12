Цифровые станции Московского транспорта украшены к Новому году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первые в России цифровые станции в терминале № 1 столичного городского вокзала Нижегородская и на станции "Марьина Роща" Большой кольцевой линии метро украшены к Новому году, пишет пресс-служба московского Дептранса.

Праздничное оформление получили 40 специальных указателей на цифровых станциях. Функционал экранов позволяет размещать дополнительные данные так, чтобы не мешать основной информации.

Указатели транслируют падающие снежинки, а персонажи на станциях надели шапку и варежки. Кроме того, на цифровых плакатах виден Дед Мороз с игрушечным поездом и линиями метро, а также многое другое.

Новогоднее оформление столичного транспорта будет запущено 15 декабря, к празднику уже украшены Северный и Южный речные вокзалы. В метро Москвы к Новому году соответствующее оформление получили 23 поезда.

