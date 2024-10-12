Движение трамваев на Дубининской улице восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение трамваев на Дубининской улице удалось восстановить после временной задержки, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Причиной задержки, которая наблюдалась в следовании трамваев № 3, стало ДТП, произошедшее на путях. В связи с этим маршрут было решено временно изменить.

Между тем в столице началась разработка проекта планировки территории линейного объекта. Речь идет о трамвайном узле с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира.

Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является основным мероприятием, необходимым в целях повышения пропускной способности узла, а также сокращения времени поездок для пассажиров.