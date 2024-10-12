Трамваи № 3 задерживаются на Дубининской улице из-за ДТП на путях

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Трамваи № 3 задерживаются на Дубининской улице. К этому привело ДТП, произошедшее на путях, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В связи с этим маршрут было решено временно изменить. Москвичей призвали оставаться внимательными и следить за объявлениями водителей.

Между тем в столице началась разработка проекта планировки территории линейного объекта. Речь идет о трамвайном узле с устройством дополнительного трамвайного пути от Продольного проезда до проспекта Мира.

Разделение трамвайных маршрутов разных направлений является основным мероприятием, необходимым в целях повышения пропускной способности узла, а также сокращения времени поездок для пассажиров.