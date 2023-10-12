Автомобилистов в Москве призвали быть внимательными в условиях непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столичных водителей попросили быть внимательными во время автомобильного движения в связи с неблагоприятными погодными условиями. Соответствующее обращение появилось в официальном телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как отмечает ведомство, в четверг, 12 сентября, до 21:00 в городе ожидается сильный ветер.

"Просим водителей быть внимательными на дороге. Не отвлекайтесь на телефон во время движения и не паркуйте машины под деревьями и шаткими конструкциями", – говорится в публикации.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в столице 12 октября прогнозируется облачная погода с дождем. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 12 до 14 градусов, а в Подмосковье – от 10 до 15 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду с порывами до 15–20 метров в секунду.

В свою очередь, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что дождливая и ветреная погода ожидается в Москве и в выходных, 14 и 15 октября. При этом ночью существенные осадки не прогнозируются.



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