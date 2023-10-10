Синоптик пообещал москвичам сентябрьскую погоду на выходных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепление придет в Москву со второй половины дня 11 октября, к выходным, 14 и 15 октября, столбики термометров покажут до 17 градусов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

"Погода на этой неделе в Москве будет очень разнообразная. Ближайшая ночь будет очень холодная, есть вероятность, что это будет самая холодная ночь в Москве, минимальные температуры будут от минус 2 до ноля, а по области – до минус 4 градусов. А завтра начнет меняться циркуляция", – отметил он.

По словам синоптика, температура поднимется до 7–9 градусов во второй половине 11 октября. В четверг, 12 октября, повышение сохранится, а в ночь на 12 октября значения будут от 4 до 6 градусов, днем ожидается от 12 до 14 градусов.

Однако в столицу вернется порывистый ветер, предупредил метеоролог. Как уточнил Вильфанд, 12 октября погода прогнозируется облачная, дождливая и теплая, а порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Давление понизится на 15 миллиметров ртутного столба.

"В пятницу температура будет еще выше: ночью – 7– 9 градусов, и днем – 11–13 градусов. Ночью еще облачно и небольшой дождь, а днем – преимущественно без осадков", – сказал собеседник издания.

В выходные дни, 14 и 15 октября, температура окажется на уровне 15 градусов. Такая погода будет соответствовать нормам середины сентября, добавил синоптик. Он заключил, что ночью столбики термометров будут показывать от 10 до 12 градусов, однако в понедельник, 16 октября, снова начнется понижение значений.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что заметное потепление ожидается в столице в выходные, 14 и 15 октября, однако оно будет сопровождаться дождями. Синоптик отметила, что самым теплым днем станет воскресенье, 15 октября. Средняя суточная температура будет колебаться в диапазоне от 10 до 12 градусов, уточнила Позднякова. По ее словам, такие показатели больше характерны для середины сентября.

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